نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

تعزيز التعاون بين الرئاسة والهيئات القضائية

يأتي الاجتماع في إطار حرص الدولة على دعم واستقلال السلطة القضائية وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يساهم في تطوير المنظومة القضائية وضمان العدالة الناجزة للمواطنين.

حضور رفيع المستوى

شهد اللقاء حضور كبار أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمحاكم، وتيسير إجراءات التقاضي، ودعم التحول الرقمي في منظومة العدالة.