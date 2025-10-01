نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "الوطنية للانتخابات" تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعًا هامًا صباح السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر 2025، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات التنظيمية واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

مؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل

أعلنت الهيئة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للكشف الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب، والذي يحدد مواعيد الترشح والدعاية والاقتراع.

دعوة لوسائل الإعلام

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والدولية، لحضور وقائع المؤتمر وتغطية إعلان تفاصيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب.