نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل – الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن السبت الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الساحة السياسية المصرية يومًا مهمًا السبت المقبل، الموافق الرابع من أكتوبر 2025، حيث يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب القادمة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التحضيرية التي أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة، وبما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فإن الاجتماع سيتناول مناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي يتضمن كافة الإجراءات الفنية واللوجستية المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءًا من مواعيد فتح باب الترشح للمرشحين، مرورًا بفترات الدعاية الانتخابية، وصولًا إلى تحديد مواعيد الاقتراع داخل مصر وخارجها. كما يشمل التقرير استعدادات الهيئة من حيث تجهيز مقار اللجان الانتخابية، وضمان تيسير مشاركة الناخبين، إلى جانب خطط تأمين العملية الانتخابية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

وعقب الاجتماع مباشرة، تعقد الهيئة مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، يتم خلاله الإعلان رسميًا عن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب 2025. وقد وجهت الهيئة دعوة شاملة إلى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والدولية، لحضور وقائع المؤتمر ونقل تفاصيله إلى الرأي العام المصري والدولي، بما يعكس حرص الدولة على الشفافية والإتاحة الكاملة للمعلومات.

ويُنتظر أن يحظى المؤتمر الصحفي بمتابعة واسعة، نظرًا لما تمثله الانتخابات البرلمانية المقبلة من أهمية كبرى في مسار الحياة السياسية المصرية، حيث تشكل هذه الانتخابات خطوة أساسية في استكمال مؤسسات الدولة الدستورية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. كما يُرتقب أن يحدد الإعلان المنتظر يوم السبت خريطة الطريق التفصيلية التي سيسير عليها المرشحون والناخبون خلال الأشهر المقبلة، بما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة تتسم بمزيد من التنافسية والمشاركة.

بهذا الإعلان المرتقب، تبدأ مصر رسميًا العد التنازلي لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي ينتظرها الشارع السياسي بترقب كبير، كونها تعكس حجم المشاركة الشعبية في دعم مسيرة الديمقراطية وبناء المستقبل السياسي للبلاد.