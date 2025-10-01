نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر.. الجنيه الذهب يعدي 40 ألف لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الذهب مولّع في السوق.. الجرام طار والناس بتسأل يروح لفين تاني؟

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، تسجيل زيادات جديدة غير مسبوقة، لتشعل حركة البيع والشراء في محلات الصاغة، وسط ترقب كبير من المواطنين والمستثمرين لمسار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة. وسجّل الجنيه الذهب قفزة قوية بأكثر من 460 جنيهًا دفعة واحدة، فيما ارتفع سعر عيار 21 – الأكثر تداولًا – بنحو 60 جنيهًا في الجرام، متأثرًا بالارتفاعات العالمية للذهب، والتي دفعت الأوقية إلى مستوى 3770 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24

سجل الجرام نحو 5805 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ الجرام نحو 5080 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

وصل إلى 4354 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

قفز إلى 40640 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

ارتفعت الأوقية في التعاملات الفورية إلى نحو 3770 دولارًا، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلية ودفع الأسعار لمستويات قياسية جديدة.

مصنعية الذهب في مصر

تتباين مصنعية الذهب من محل صاغة لآخر، حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا للجرام، حسب العيار والمنطقة. وعند شراء الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، يضاف ما يتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام فوق السعر المعلن.

توقعات السوق

يرى خبراء الذهب أن استمرار الارتفاعات العالمية مدعومًا بزيادة الطلب على المعدن كملاذ آمن، إلى جانب تذبذب أسعار الدولار محليًا، قد يدفع الأسعار لمزيد من القفزات خلال الربع الأخير من 2025. ويؤكد محللون أن المستثمرين الأفراد في مصر يتجهون حاليًا إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية للتحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

توقعات أسعار الذهب في مصر

يتوقع محللون أن يظل الذهب في اتجاه صاعد خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع استمرار حالة القلق في الأسواق العالمية من تباطؤ الاقتصاد، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وفي مصر، يرى خبراء أن أي تحركات جديدة في سعر الدولار أو قرارات مرتقبة من البنك المركزي سيكون لها أثر مباشر على سوق الذهب، سواء من حيث الأسعار أو حجم الإقبال على الشراء.

ويؤكد تجار الصاغة أن الطلب المحلي على الجنيهات الذهبية والسبائك في تزايد ملحوظ، باعتبارها وسيلة للتحوط ضد التضخم وحفظ قيمة المدخرات. وبحسب خبراء السوق، فإن تجاوز الجنيه الذهب حاجز 40 ألف جنيه قد يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات إذا واصل الذهب العالمي صعوده نحو مستويات أعلى من 3800 دولار للأوقية.

وفي المقابل، يحذر بعض المحللين من احتمالية حدوث جني أرباح عالمي قد يؤدي لتراجع مؤقت في الأسعار، إلا أن الاتجاه العام يبقى صعوديًا ما لم تظهر تطورات اقتصادية مفاجئة تغير خريطة الأسواق.