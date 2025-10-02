الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت الشرطة في مدينة مانشستر في شمال إنجلترا، الخميس، أنها تلقت بلاغا عن "حادثة طعن قرب كنيس يهودي" مشيرة إلى وقوع أربعة جرحى.

4 جرحى بهجوم بسكين قرب كنيس يهودي في مانشستر

وأكد جهاز الإسعاف أنه هرع إلى موقع "حادثة كبرى" في منطقة كرامسال في مانشستر.

ووصلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث الساعة 9:41 صباحا بالتوقيت المحلي (08:41 ت غ) وعالجت "أربعة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن حادث سيارة وطعن"، حسبما أفادت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المشتبه به لكنها لم تحدد ما إذا كان قد نجا، فيما قال رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بيرنهام إن "الخطر زال".