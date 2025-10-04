نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال الأسبوع الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد قفزة بداية الأسبوع.. هل يواصل الذهب الصعود عالميًا ومحليًا؟

توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال الأسبوع الجاري.. قفز الذهب في تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستويات جديدة، وسط ترقب المستثمرين في العالم ومصر لقرارات البنوك المركزية وحركة الدولار الأمريكي، التي تظل العامل الأبرز في تحديد اتجاهات المعدن الأصفر. ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه الطلب على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتذبذب الأسواق العالمية.

أسعار الذهب عالميًا

شهدت الأونصة الذهبية خلال مطلع هذا الأسبوع صعودًا ملحوظًا لتقترب من مستوى 3900 دولار للأوقية، وهو ما يعكس موجة شراء قوية من قبل الصناديق الاستثمارية والمتعاملين الباحثين عن تحوط ضد التضخم. ويرجّح محللون أن الذهب سيظل متماسكًا قرب هذه المستويات حتى نهاية الأسبوع، ما لم تصدر بيانات أمريكية مفاجئة بشأن التضخم أو أسعار الفائدة.

كما تشير التوقعات إلى أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة التريث بخصوص رفع الفائدة قد يمنح الذهب فرصة إضافية للصعود، خاصة إذا تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

أسعار الذهب في مصر

محليًا، انعكس هذا الارتفاع العالمي على السوق المصرية، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا قفزات جديدة ليتجاوز 5200 جنيه للجرام في بعض محلات الصاغة. ويؤكد خبراء السوق أن أي حركة في أسعار الدولار محليًا سيكون لها تأثير مباشر على مسار الذهب في مصر، نظرًا لارتباطه الوثيق بالعملة الأمريكية.

الجنيه الذهب بدوره حافظ على صعوده ليتجاوز 41 ألف جنيه، ما يجعله الخيار المفضل لدى المدخرين الذين يسعون للتحوط بعيدًا عن المشغولات الذهبية التي تتحمل تكاليف مصنعية إضافية.

توقعات الأسبوع الجاري

يتوقع أن تستمر الأسعار في نطاق متذبذب بين 3850 و3950 دولارًا عالميًا.

محليًا، من المرجح أن يتحرك عيار 21 بين 5150 و5280 جنيهًا تبعًا لتغيرات الدولار.

استمرار الطلب المحلي على الجنيهات والسبائك سيزيد من وتيرة الارتفاع إذا لم يشهد السوق استقرارًا في سعر الصرف.

خلاصة

الذهب يظل رهينة للتقلبات العالمية في أسعار الفائدة والدولار، بينما في مصر يبقى الدولار المحلي هو المتغير الأهم الذي يحدد حركة المعدن النفيس. لذا فإن متابعة الأسواق لحظة بلحظة تظل ضرورية لكل من يفكر في الادخار أو الاستثمار في الذهب.