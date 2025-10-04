نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 ديسمبر.. إعلان نتيجة جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أن نتيجة جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستُنشر في الجريدة الرسمية يوم 25 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة أن فتح باب الترشح للانتخابات كان من 8 إلى 15 أكتوبر، على أن يُعلن كشف أسماء المرشحين يوم 16 أكتوبر. فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون بين 19 و21 أكتوبر، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر، وتُنشر التنازلات في الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

وبدأت الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى يوم 23 أكتوبر، على أن يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

جرت الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وأُعلن عن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي استؤنفت فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

أما جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، فبدأ الصمت الانتخابي لها يوم 30 نوفمبر، وجرت الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وأُعلنت نتيجتها يوم 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية، بدأت فترة الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، وبدأ الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر.

وأُجريت الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وأُعلنت نتيجتها يوم 2 ديسمبر.

وقدم المترشحون الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وحد أقصى لتقديمها يوم 4 ديسمبر، حيث تفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 إلى 14 ديسمبر.

وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، ليتم الإعلان عن نتيجة الجولة النهائية يوم 25 ديسمبر، وفق ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات.