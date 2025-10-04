نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: طقس دافئ اليوم السبت وغدًا الأحد مع انخفاض طفيف بالحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت وغدًا الأحد طقس خريفي مستقر على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تميل الأجواء للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على شمال الصعيد، وشديدة الحرارة نسبيًا على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن ساعات الليل تشهد طقسًا معتدلًا بشكل عام، مع أجواء لطيفة على المدن الساحلية، ومائلة للبرودة في بعض المناطق المكشوفة مع الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة

أوضحت الأرصاد أن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب في معظم المناطق، مع ظهور غيوم متقطعة على السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشرقية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى احتمالية تكون شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في الوجه البحري ومدن القناة.

وأكدت الهيئة أنه لا توجد فرص لهطول الأمطار على أي من المحافظات خلال اليومين، وأن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وتسمح بممارسة الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 33 إلى 35 درجة مئوية.

• الإسكندرية والسواحل الشمالية: من 29 إلى 30 درجة مئوية.

• مدن القناة (السويس – الإسماعيلية – بورسعيد): بين 30 و32 درجة مئوية.

• شمال الصعيد (بني سويف – الفيوم – المنيا): من 35 إلى 37 درجة مئوية.

• جنوب الصعيد (أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان): من 37 إلى 39 درجة مئوية.

• جنوب سيناء – شرم الشيخ والغردقة: ما بين 34 و36 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

تشهد البلاد غدًا الأحد انخفاضًا طفيفًا في الحرارة على بعض المناطق الشمالية، حيث:

• القاهرة الكبرى: ما بين 31 و33 درجة مئوية.

• الوجه البحري: 30 – 32 درجة مئوية.

• الإسكندرية والسواحل الشمالية: 28 – 29 درجة مئوية.

• مدن القناة: 29 – 31 درجة مئوية.

• شمال الصعيد: 34 – 35 درجة مئوية.

• جنوب الصعيد: 36 – 38 درجة مئوية.

• جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر: 32 – 34 درجة مئوية.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

شددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة خاصة ما بين الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، مع أهمية شرب كميات كافية من المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

كما حذرت السائقين من تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من مجاري المياه، مؤكدة على ضرورة القيادة بهدوء وترك مسافة أمان كافية.

خلاصة التوقعات

بوجه عام، يسود مصر اليوم السبت وغدًا الأحد طقس خريفي مستقر يميل إلى الدفء نهارًا والاعتدال ليلًا، مع انخفاض طفيف في الحرارة بدءًا من الغد، واستمرار الأجواء الجافة دون فرص لسقوط الأمطار، وهو ما يجعل الأحوال الجوية مناسبة لممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

