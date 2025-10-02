وداعًا للإحراج.. مشروب طبيعي للتخلص من الانتفاخ وغازات البطن في ثواني | طلع معجزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير طبية أن تراكم الغازات داخل البطن يُعد من المشكلات الصحية المنتشرة بين شريحة كبيرة من البالغين، إذ قد لا يقتصر الأمر على الشعور بعدم الراحة فقط، بل قد يتطور إلى مشكلات هضمية أكثر تعقيدًا، مما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق فعالة للتخلص من الانتفاخ والغازات.

أوضح الأطباء أن الانتفاخ وتراكم الغازات يحدثان نتيجة عدة عوامل، من أبرزها تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تحفّز إنتاج الغازات داخل الجهاز الهضمي. فعلى سبيل المثال، يؤدي استهلاك المشروبات الغازية التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة الحموضة في المعدة وتعزيز إفراز العصارات الهضمية، مما يساهم في تراكم الغازات.

كما أشارت التقارير إلى أن الحلويات وبعض أنواع البقوليات تعد من أبرز مسببات الانتفاخ، نظرًا لتخمر السكريات والألياف داخل المعدة أثناء عملية الهضم، وهو ما يؤدي إلى إنتاج كميات أكبر من الغازات. وتشمل الأطعمة الأخرى المسببة للانتفاخ الحليب ومنتجاته لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز، بالإضافة إلى الحبوب التي تحتوي على الغلوتين.

وأكد الأطباء أن الأشخاص المصابين بمشكلات هضمية مزمنة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالانتفاخ، بسبب عدم قدرتهم على هضم أنواع معينة من الطعام، الأمر الذي قد يؤدي إلى التهابات في الجهاز الهضمي وتكوّن الغازات.

نصائح للتخلص من الغازات والانتفاخ

قدّم الأطباء مجموعة من الإرشادات البسيطة التي تساعد في الحد من تكون الغازات وتحسين عملية الهضم، أبرزها: