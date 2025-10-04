رئيس الوزراء يفتتح مصنعى إنتاج الخامات الدوائية والمطهرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 05:12 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "إنتاج الخامات الدوائية" ومصنع "المطهرات"، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لافتتاح وتفقُد عدد من المصانع المطورة التابعة لشركة النصر للكيماويات الدوائية، المملوكة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بمحافظة القليوبية. ورافقه في ذلك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور/ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، ومسئولو الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وحرص رئيس الوزراء على القيام بجولة داخل مصنع إنتاج الخامات الدوائية، الذي تم افتتاحه أولا، وتفقُد مكوناته، ومنها غرفة التفاعلات التي تمثل بداية صناعة الخامات الدوائية، مستمعا في أثناء ذلك لشرح من الدكتور/ ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية حول مراحل التعامل مع هذه الخامات.