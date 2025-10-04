نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طب القاهرة وطب الأسنان يعقدان اجتماعًا مشتركًا مع جامعة كيل الألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الاجتماع المشترك بين كليتي الطب البشري وطب الأسنان بجامعة القاهرة ووفد جامعة كيل الألمانية، في إطار برنامج التبادل الأكاديمي الألماني (DAAD) للتعاون في مجال التوعية المجتمعية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الكليتين، من بينهم الدكتورة جيرالدين أحمد عميد كلية طب الأسنان، وProf. Dr. Christof Dörfer عميد كلية طب الأسنان – جامعة كيل الألمانية، الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شيرين عادل وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتورة رحاب عبد الحي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع، الدكتور محمود الفقي منسق العلاقات الدولية بكلية الطب، وعدد من رؤساء الأقسام وفرق العمل. كما شارك الوفد الألماني الممثل لجامعة كيل، وحضر اللقاء الأستاذ محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق.

وتضمن الاجتماع عرضًا لما جرى إنجازه في التحضيرات الخاصة بالمشروع الموجه لسكان حي الأسمرات، من زيارات ميدانية ونقاشات مجتمعية، مع استعراض مقترحات تنفيذ القوافل الطبية وحملات التوعية المتكاملة، إضافة إلى بحث الإمكانات والتجهيزات اللازمة لكلية طب الأسنان، وآليات تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات الجامعية. وطرح الوزير الأسبق محمد عبد المنعم الصاوي مبادرة لإطلاق مسرح عرائس توعوي للأطفال يتضمن عروضًا تثقيفية هادفة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح أن هذا التعاون يمثل نموذجًا حقيقيًا لتكامل الجهود الأكاديمية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تضع دائمًا صحة المواطن في صدارة أولوياتها. ومن جانبها، أوضحت الأستاذة الدكتورة جيرالدين أحمد أن الشراكة مع جامعة كيل ستفتح آفاقًا جديدة لأنشطة نوعية مبتكرة، قادرة على تحقيق تأثير ملموس في المجتمع المستهدف. كما أشار Prof. Dr. Christof Dörfer إلى أن هذا التعاون يعكس التزام جامعة كيل بتعزيز رسالتها الدولية في خدمة المجتمعات عبر شراكات عملية وبحثية فاعلة.