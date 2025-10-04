نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد جناح صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" بمعرض «تراثنا 2025» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية"، جناح الصندوق المشارك في فعاليات معرض «تراثنا 2025»، والذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه صباح اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشارك صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في المعرض، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر، من خلال أكثر من 10 عارضين من محافظات القليوبية، الأقصر، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، والشرقية.

وأشادت وزيرة التضامن بالمنتجات الحرفية والتراثية التي يعرضها الصندوق، مؤكدة أن المشاركة في «تراثنا» تمثل فرصة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام العارضين للترويج لمنتجاتهم. وتنوعت المعروضات بين منتجات الخزف، والكتان، والعسل، وعسل النحل، وأعمال الخشب السرسوع، وغيرها من الصناعات اليدوية التي تعكس أصالة الحرف المصرية.

كما حرصت الدكتورة مايا مرسي على تفقد عدد من أجنحة الجهات المشاركة في المعرض، رافقها خلالها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.



وأشادت الوزيرة بجودة المنتجات والمستوى المتميز للمعروضات، مؤكدة أهمية دعم الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور في تمكين الأسر اقتصاديًا والحفاظ على الهوية الثقافية.

