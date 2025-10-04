نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا حول جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية في المقال التالي

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تقريرًا من المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة، بشأن جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بعدد من قرى محافظة المنوفية.

ووفقًا للتقرير، رفعت فرق الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، لمواجهة تداعيات الموقف، حيث تواصل الفرق الميدانية جهودها في إجراء المسوح الميدانية لتقييم الأضرار والاحتياجات، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتتابع غرفة العمليات المركزية جهود الفرق على مدار الساعة، حيث انتقل فريق الهلال الأحمر المصري وفرع المديرية بالمنوفية إلى قرية جُزيّ بمركز منوف، برفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لإجراء تقييم ميداني شامل لاحتياجات المتضررين من ارتفاع منسوب النهر.

وأكد التقرير أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة، والتعامل السريع مع الموقف، حيث تبين وجود أضرار في عدد من المنازل وبعض المحاصيل الزراعية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح. وأوضح أن الأراضي المتضررة هي من أراضي طرح النهر، وهي مناطق معتادة التعرض للغرق سنويًا خلال موسم الفيضان، وتم التنبيه مسبقًا من قبل الجهات المختصة بعدم البناء عليها والاكتفاء باستخدامها لأغراض الزراعة.

كما تم التنسيق مع الجهات الشريكة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية لتقديم المساعدات العاجلة المادية والعينية للأسر المتضررة.

