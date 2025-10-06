نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على أن السلام القائم على القوة لا يمكن أن يدوم، بينما السلام المبني على العدل يثمر استقرارًا وتعايشًا دائمًا بين الشعوب.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة: "السلام الذي يُفرض بالقوة لا يولد إلا احتقانا، أما السلام الذي يُبنى على العدل فيثمر تطبيعًا حقيقيًا وتعايشًا مستدامًا بين الشعوب".

وأشار الرئيس إلى أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الاستقرار في المنطقة، وأن مصر متمسكة بموقفها الثابت الداعي إلى حل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح السيسي أن تحقيق السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء دوامة الصراع، ولبناء مستقبل تسوده التنمية والتعاون الإقليمي بين دول الشرق الأوسط.