نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على منظومة السلام التي أرستها الولايات المتحدة لتحقيق استقرار الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ سبعينيات القرن الماضي..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الحفاظ على منظومة السلام التي أرستها الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، موضحًا أنها شكلت إطارًا استراتيجيًا للاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن تعزيز هذه المنظومة لن يتحقق إلا عبر ترسيخ مبادئ العدل وضمان حقوق الشعوب في الحياة والازدهار.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لعام 1973، إن مصر وإسرائيل خاضتا حروبًا دامية دفع فيها الطرفان أثمانًا باهظة من الدماء والدمار، لولا بصيرة الرئيس الراحل أنور السادات، وحكمة القيادات الإسرائيلية آنذاك، والوساطة الأمريكية التي مهدت الطريق نحو سلام عادل وشجاع أنهى سنوات من العداء وفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة.

وأوضح الرئيس السيسي أن التجربة المصرية في السلام لم تكن مجرد اتفاق سياسي، بل كانت تأسيسًا لسلام عادل رسخ الاستقرار وأثبت أن الإنصاف هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي: "إن السلام الذي يُفرض بالقوة لا يولد إلا احتقانًا، أما السلام الذي يُبنى على العدل فهو الذي يثمر تطبيعًا حقيقيًا وتعايشًا مستدامًا بين الشعوب"، موجها التحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبادرته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب والدمار.

وأكد الرئيس أن وقف إطلاق النار وعودة الأسرى وإعادة إعمار غزة وبدء مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية تمثل خطوات على الطريق الصحيح نحو سلام دائم واستقرار شامل، مشددًا على أن المصالحة لا المواجهة هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.

واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أن توسيع نطاق منظومة السلام في المنطقة يتطلب تعزيز ركائزها على أساس العدالة وضمان حقوق الشعوب، بما يسهم في إنهاء الصراعات وإطلاق مسار التكامل والرخاء في الشرق الأوسط.