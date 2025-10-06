نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة في المقال التالي

ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة

في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية في مجال المناظير، شارك فريق وحدة المناظير بمستشفى الناس في فعاليات مؤتمر HITEC 2025 العالمي للمناظير، أحد أكبر وأعرق المؤتمرات الدولية المتخصصة في هذا المجال، والذي يجمع نخبة من رواد المناظير من أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويُعد المؤتمر منصة عالمية يتابعها آلاف الأطباء والباحثين سنويًا، حيث يتم خلاله نقل بث مباشر لإجراءات مناظير علاجية متقدمة من كبرى المراكز الطبية على مستوى العالم، من بينها: جامعة جونز هوبكنز (الولايات المتحدة)، ميلانو (إيطاليا)، القاهرة (مصر)، وهونغ كونغ وغيرها، بمشاركة أعلام التخصص وخبرائه.

مصر تمثل إفريقيا والشرق الأوسط في النقل الحي من مستشفى الناس

تم اختيار فريق مستشفى الناس ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط للمشاركة في النقل الحي المباشر من داخل وحدة المناظير بالمستشفى، في خطوة تعكس مكانة مصر كأحد المراكز الإقليمية الرائدة في مجال المناظير، ودورها المتنامي في رسم ملامح المستقبل الطبي عالميًا.

وخلال البث المباشر، أجرى الفريق الطبي المصري عددًا من العمليات الدقيقة والمتقدمة، من بينها:

استئصال ورم عضلي ليفي كبير من المريء بتقنيات المناظير العلاجية المتقدمة (STER).

تركيب دعامة معدنية بالقنوات المرارية لمريض يعاني من انسداد مراري معقد، باستخدام أحدث الأساليب التداخلية في علاج أمراض الكبد والقنوات الصفراوية.

كفاءات مصرية تمثل الوطن العربي في المحافل العالمية

تكوّن الفريق المشارك من نخبة من أطباء المناظير المتميزين في مستشفى الناس، وهم:

الدكتور محمد الشربيني، الدكتورة شيماء الخولي، الدكتور كريم عصام، الدكتور هاني حجاج، الدكتور كرولوس، والدكتورة عبير عوض، الذين مثّلوا مصر والعالم العربي خير تمثيل أمام جمهور عالمي من خبراء المناظير.

تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات الدولية

أكدت الدكتورة شيماء الخولي أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة لترسيخ التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المراكز الطبية حول العالم، مشيرة إلى أن مصر تمتلك كفاءات طبية قادرة على المنافسة عالميًا في مجالات المناظير التشخيصية والعلاجية.

إنجاز جديد يرسخ ريادة مصر في المجال الطبي

يؤكد هذا الإنجاز أن العقول والخبرات المصرية قادرة على أن تكون جزءًا فاعلًا من المشهد الطبي العالمي، وأن القاهرة — من خلال كوادرها ومؤسساتها — باتت أحد المحاور الرئيسية لتطور طب المناظير في الشرق الأوسط والعالم.

مستشفى الناس.. صرح خيري يقدم الطب الحديث بالمجان

تُعد مستشفى الناس واحدة من أهم المستشفيات الخيرية غير الهادفة للربح في مصر، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين، ويفتح المستشفى أبوابه لجميع مرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق وزراعة الكبد، ويعمل على وضع خطة علاجية متكاملة بأحدث الطرق الطبية ووفقًا لآخر المعايير والضوابط العالمية.