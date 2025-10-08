نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.. وعيار 21 يسجل تراجعًا ملحوظًا

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 تراجعًا جديدًا في محلات الصاغة المصرية، وسط حالة من الترقب في السوق بعد موجة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية. ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في البنوك الرسمية وتراجعه الطفيف في السوق الموازية، إلى جانب استقرار الأسعار عالميًا مع هدوء التداولات في بورصات الذهب الدولية.

أسعار الذهب في مصر اليوم «بيع وشراء»

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3460 جنيهًا للبيع و3415 جنيهًا للشراء، بينما وصل عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – إلى 3030 جنيهًا للبيع و2990 جنيهًا للشراء.

كما بلغ عيار 18 نحو 2595 جنيهًا للبيع و2550 جنيهًا للشراء، في حين وصل عيار 14 إلى 2030 جنيهًا للبيع و1995 جنيهًا للشراء.

أما سعر الجنيه الذهب عيار 21 (8 جرامات) فقد سجل نحو 24240 جنيهًا للبيع و23920 جنيهًا للشراء، متأثرًا بانخفاض الأسعار المحلية.

الذهب عالميًا بالدولار

استقرت أسعار الذهب عالميًا عند حدود 2350 دولارًا للأوقية في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تؤثر على حركة المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل مصر خلال المدى القريب، مدفوعة بتراجع الإقبال على الشراء وارتفاع تكلفة المصنعية، إلى جانب توجه بعض المستثمرين نحو أدوات ادخارية بديلة مثل شهادات الاستثمار والعقارات.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم

تختلف المصنعية من محل لآخر، لكنها تتراوح حاليًا لعيار 21 بين 3150 و4050 جنيهًا للجرام الواحد، وفقًا لنوع المشغولات.

نصائح للشراء في وقت انخفاض أسعار الذهب

ينصح خبراء سوق الذهب المواطنين الراغبين في الاستثمار باغتنام فترات انخفاض الأسعار للشراء، خاصة عند استقرار السوق وعدم وجود توقعات بارتفاعات حادة على المدى القريب. كما يفضل شراء السبائك والجنيهات الذهبية بدلًا من المشغولات التي تُضاف إليها مصنعية مرتفعة، لضمان تحقيق أكبر ربح ممكن عند إعادة البيع.

ويؤكد الخبراء أن الذهب ما زال يعد من أكثر أدوات الادخار أمانًا على المدى الطويل، رغم تذبذب الأسعار عالميًا، وأن متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة تساعد على اتخاذ قرار شراء أو بيع مناسب يضمن أفضل عائد للمستثمر.

