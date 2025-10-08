نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذهب يكسر حاجز الـ4000 دولار.. أسعار الذهب في مصر تقفز لمستويات غير مسبوقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قفزة تاريخية في الأسعار وسط توتر عالمي وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

الذهب يكسر حاجز الـ4000 دولار.. أسعار الذهب في مصر تقفز لمستويات غير مسبوقة.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 قفزة جديدة هي الأكبر منذ بداية العام، بعد أن تجاوز سعر الأونصة عالميًا مستوى 4000 دولار لأول مرة في التاريخ، ما انعكس مباشرة على السوق المحلي ودفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

ارتفاع غير مسبوق في الأسعار عالميًا ومحليًا

قفزت العقود الآجلة للذهب إلى 4000 دولار للأونصة، لتسجل رقمًا قياسيًا عالميًا، وسط زيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في أداء الاقتصادات الكبرى.

وبحسب بيانات شركة “جولد بيليون”، ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 51% منذ مطلع عام 2025، مدفوعًا بعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار التي تسعى للتحوط من مخاطر التضخم وعدم الاستقرار النقدي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

تأثرت السوق المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، لتقفز أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

عيار 24 : 6082 جنيهًا للجرام

: 6082 جنيهًا للجرام عيار 21 (الأكثر تداولًا) : 5322 جنيهًا للجرام

: 5322 جنيهًا للجرام عيار 18 : 4562 جنيهًا للجرام

: 4562 جنيهًا للجرام الجنيه الذهب: 42،576 جنيهًا

وأكد تجار الذهب أن الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات الذهبية شهد زيادة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في حال استمرار تراجع الدولار وتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. التوترات الاقتصادية تضغط على الأسواق

وفي سياق متصل، واصل البيت الأبيض تهدئة الأوضاع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإغلاق الحكومي، بينما حذر مسؤولون من احتمالات فقدان بعض الوظائف الحكومية مع استمرار الأزمة.

وأدى تأجيل نشر مؤشرات اقتصادية رئيسية إلى اضطرار المستثمرين للاعتماد على بيانات فرعية لتقدير توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما زاد من الضبابية في الأسواق ودفع الذهب إلى تسجيل هذه القفزة التاريخية.

توقعات الفترة المقبلة

يرى محللون أن أي تصريحات جديدة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع ستكون حاسمة في تحديد مسار الأسعار، مشيرين إلى أن استمرار ضعف الدولار وتزايد التوترات الجيوسياسية سيبقي الذهب في اتجاه صعودي حتى نهاية العام.