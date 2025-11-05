نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منشآت" توقّع مذكرة تفاهم مع "ستاندرد تشارترد" للتعاون على برنامج صنّاع المستقبل "المرأة والتكنولوجيا" بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مذكرة تفاهم مع ستاندرد تشارترد السعودية، خلال فعاليات ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه "منشآت" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون على برنامج صنّاع المستقبل "المرأة والتكنولوجيا" وهو برنامج التسريع العالمي، لتمكين رائدات الأعمال الطموحات اللاتي يقُدن شركات ناشئة قائمة على التكنولوجيا أو مدعومة بها.

ويجسد البرنامج في نسخته الثالثة في المملكة، التزامًا راسخًا بدعم التنوع بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع التكنولوجي، وبناء منظومة ريادة أعمال أكثر شمولًا واستدامة في المملكة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود "منشآت" لتمكين المرأة في قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني، عبر بناء برامج نوعية تُسهم في تطوير المشاريع الريادية النسائية، وفتح قنوات للتعاون مع المؤسسات العالمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

ووقّع المذكرة من جانب "منشآت" نائب المحافظ لريادة الأعمال سعود السبهان فيما وقّعها من جانب "ستاندرد تشارترد السعودية " الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية مازن البنيان.

وتُجسّد هذه الشراكة توجه "منشآت" نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية لتمكين الكفاءات الوطنية ودعم ريادة الأعمال النسائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأُطلقت الدفعة الثالثة من "المرأة والتكنولوجيا" في مايو 2025، وهي جزء من مبادرة "صناع المستقبل" العالمية من ستاندرد تشارترد، التي تهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين في ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا. ودعم برنامج المملكة العربية السعودية حتى الآن 30 شركة ناشئة من خلال الإرشاد، حيث حصلت 9 منها على تمويل مشترك بقيمة 145،000 دولار أمريكي كونه رأس مال تأسيسي دون حقوق ملكية لتوسيع مشاريعها