أتوبيس الفن الجميل يواصل جولاته التثقيفية للأطفال

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، نظم أتوبيس الفن الجميل جولة ميدانية لأطفال جمعية مصر للثقافة والتنمية بحلوان داخل المتحف المصري بالتحرير، في إطار برامج وزارة الثقافة.

استقبلت الأطفال الأخصائية سيدة صفوت مدير القسم التعليمي بالمتحف المصري، حيث تحدثت معهم عن الحضارة المصرية القديمة، موضحة مدى عبقرية الفنان المصري القديم في تنفيذ أعماله المعمارية والفنية بدقة مبهرة أعجزت العقول والعلوم عن تفسيرها.

كما تناولت قدرته على تخطيط وتنفيذ منشآته المعمارية المتفردة، وإتقانه لفنون النحت والتصوير البارز والغائر على جدران المعابد، واستخدامه للألوان الطبيعية التي احتفظت ببريقها آلاف السنين.

واصطحبت الأخصائية عبير فتحي الأطفال في جولة تعريفية داخل قاعات المتحف، حيث شرحت لهم أن المعروضات تمثل جانبا كبيرا من إبداعات الفنانين في مصر القديمة، مشيرة إلى أن تنوع الفنون بين النحت والتصوير والخزف والنسيج والحفر يعكس براعة المصري القديم وتفرده، الذي أرسى أسس حضارة خالدة يتغنى بها العالم حتى اليوم.

وعقب الجولة المتحفية، نفذ فريق أتوبيس الفن الجميل مجموعة من الورش الفنية والتثقيفية في إطار مشاركة الأتوبيس بمبادرة "إنسان واع وطن قوي" وقدمت الأخصائية شريهان فتحي ورشة حكي بعنوان "أرض النوبة وتراثها العريق"، تحدثت خلالها مع الأطفال عن طبيعة بلاد النوبة وتراثها الحضاري والثقافي.

كما قدمت الفنانة غادة عبد النبي ورشة فنية لتصميم عروسة يد مستوحاة من التراث النوبي، باستخدام خامات بسيطة من بقايا الأقمشة الملونة والفوم الجليتر، ما أتاح للأطفال التعبير عن إبداعاتهم الفنية في أجواء تفاعلية مبهجة.

و جاءت الجولة ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتهدف إلى دعم الأنشطة الفنية والتوعوية الموجهة للأطفال، وتنمية وعيهم الثقافي والفني من خلال التجربة المباشرة والتفاعل الإبداعي.