خلاف داخل الجهاز الفني للأهلي بشأن الظهير الأيسر قبل مواجهة سيراميكا في السوبر المصري

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، عن وجود خلاف فني داخل الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا غدًا في بطولة كأس السوبر المصري.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الجهاز المعاون لتوروب يرى ضرورة الدفع بـ محمد شكري في التشكيل الأساسي خلال المباراة، معتبرين أنه الأنسب فنيًا لشغل مركز الظهير الأيسر في ظل جاهزيته البدنية وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة.

في المقابل، يتمسك المدير الفني ياس توروب برأيه في الاعتماد على أحمد نبيل “كوكا” في هذا المركز منذ بداية اللقاء، لما يقدمه من توازن دفاعي أكبر وفقًا لرؤيته التكتيكية لطبيعة المباراة.

وأشار إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، وأن توروب سيستقر على التشكيل الأساسي خلال الاجتماع الفني الأخير مساء اليوم، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا على لقب السوبر المصري.