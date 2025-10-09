نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات وتفاصيل الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخر تطورات وتفاصيل الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق.

يمر الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بوعكة صحية حادة اضطرته لدخول المستشفى خلال الأيام الماضية.

تفاصيل الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

وكشف نجل المعلم كريم حسن شحاتة أن والده تعرض لفيروس أو بكتيريا في المعدة، وهي ما أدت إلى تأخره لخضوعه لعملية جراحية مقررة.

أخر تطورات الحاله الصحية لحسن شحاتة

وتعد حالته الكابتن حسن شحاتة الآن مستقرة، ومن المقرر أن يخضع للعملية الجراحية خلال الأسبوعين أو 10 أيام المقبلة بعد تشخيص الأطباء لحالته، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويتلقى الكابتن حسن شحاتة في الوقت الحالي العلاج اللازم في المستشفى، قبل إجراء العملية الجراحية.

زيارة الخطيب

وكان قد زار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الكابتن حسن شحاتة في المستشفى وقضى معه ساعة، وهو ما يعكس عمق المحبة والاحترام بينهما.

توجيه رئاسي

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للكابتن حسن شحاتة، وذلك تقديرًا لما قدمه من إنجازات رياضية كبيرة لكرة القدم المصرية، والفوز بثلاث ألقاب متتالية ببطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006، 2008، 2010.

الكابتن حسن شحاتة

يُذكر أن الكابتن حسن شحاتة يُعد أحد أعظم المدربين في تاريخ الكرة المصرية، بعد أن قاد المنتخب الوطني لتحقيق ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية في أعوام 2006 و2008 و2010.

مسيرة الكابتن حسن شحاتة

ويُعد حسن شحاتة أحد أبرز رموز نادي الزمالك والكرة المصرية، حيث بدأ مسيرته كلاعب في صفوف نادي الزمالك ومثل المنتخب المصري في العديد من البطولات.

المسيرة التدريبية

وحقق حسن شحاتة نجاحات كبيرة مع عدد من الأندية المصرية قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر للشباب، محققًا بطولة إفريقيا للشباب عام 2003.

كما قاد شحاتة "الفراعنة" لتحقيق ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.