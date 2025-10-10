النائب حازم الجندى: الرئيس السيسى الراعى الأول للسلام فى الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية من مدينة شرم الشيخ، يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجسيدا عمليا لدور مصر التاريخي باعتبارها المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، والراعي الرئيسي لمسار السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الاتفاق جاء بعد عامين من الإبادة التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أودت العمليات العسكرية بحياة الآلاف خاصة من النساء والأطفال، فضلا عن الخسائر المادية الضخمة وانهيار البنية التحتية للقطاع.

وقال "الجندي"، إن الاتفاق الذي جاء بوساطة ورعاية مصرية يعكس بوضوح قدرة القاهرة على التحرك الفوري والمسؤول لحماية الأمن الإقليمي، ويؤكد أن القيادة المصرية كانت ولا تزال الطرف الأكثر اتزانا في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منوها إلى أن السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب قاد جهودا مكثفة ومتواصلة لوقف نزيف الدم، سواء عبر التحركات السياسية المباشرة أو عبر التنسيق مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، مؤكدا أن مصر أثبتت من جديد أنها الدولة الوحيدة القادرة على جمع الأطراف المتصارعة حول مائدة واحدة، بفضل ثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع القوى.