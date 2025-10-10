نائبة: نجاح الوساطة المصرية تؤكد دور مصر المحورى في استقرار الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - عبرت الدكتورة حنان وجدي عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، عن فخرها واعتزازها بالنجاح الباهر الذي حققته الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مشيرة إلى أن هذا الجهد الكبير ليس حدثًا عابرًا، بل تحول دبلوماسي مهم في مسار الصراع، يثبت أن السلام لا يُبنى بالحروب بل بالحوار المسؤول، وأن مصر تملك الرؤية والقدرة على إدارة الأزمات والتوترات في منطقتنا.

وقالت حنان وجدي في تصريحات صحفية، إن الوساطة المصرية تجسيد واضح لدور مصر المحوري في استقرار الشرق الأوسط، وتوجه رسالة إلى جميع الأطراف، بأن مصر تجمع بين الحزم والإنسانية خاصة في ظل التوصل إلى هذا الاتفاق في ظروف معقدة، وبموازين دقيقة، مما يعكس مهنية عالية وثقة في قدرة القاهرة على احتواء النزاع، وفتح آفاق لوقف الدم والمعاناة.