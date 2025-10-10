نائبة: نجاح الوساطة المصرية تؤكد دور مصر المحورى في استقرار الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - عبرت الدكتورة حنان وجدي عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، عن فخرها واعتزازها بالنجاح الباهر الذي حققته الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مشيرة إلى أن هذا الجهد الكبير ليس حدثًا عابرًا، بل تحول دبلوماسي مهم في مسار الصراع، يثبت أن السلام لا يُبنى بالحروب بل بالحوار المسؤول، وأن مصر تملك الرؤية والقدرة على إدارة الأزمات والتوترات في منطقتنا.
وقالت حنان وجدي في تصريحات صحفية، إن الوساطة المصرية تجسيد واضح لدور مصر المحوري في استقرار الشرق الأوسط، وتوجه رسالة إلى جميع الأطراف، بأن مصر تجمع بين الحزم والإنسانية خاصة في ظل التوصل إلى هذا الاتفاق في ظروف معقدة، وبموازين دقيقة، مما يعكس مهنية عالية وثقة في قدرة القاهرة على احتواء النزاع، وفتح آفاق لوقف الدم والمعاناة.
وتابعت، أن هذا الإنجاز تم ترجمته بخطوات عملية و بأثر سريع على الأرض، وشاهدنا هذا الأثر في قطاع غزة وفرحة أهالى فلسطين بوقف إطلاق النار، والاستجابة الفورية لادخال المساعدات الإنسانية في غزة من إغاثة وإمداد صحي وإعادة تأهيل، وضمان حماية المدنيين، مشيرة إلى أنه على جميع الأطراف الالتزام الصارم بكافة بنود الاتفاق، والدعوة إلى استمرار الحوار مع إشراك جميع عناصر المجتمع الفلسطيني نحو تسوية عادلة وشاملة.
كما توجهت عضو مجلس الشيوخ، بالتحية والتقدير إلى مصر قيادة وشعبًا، ولكل من ساهم من الدول والأطراف في هذا المسعى، معربة عن الأمل بأن يكون هذا التوصل علامة على تحول حقيقي في مسار الصراع، وأن يكون نقطة انطلاق نحو سلام دائم يليق بكرامة الشعوب وأمنها.