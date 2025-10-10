نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جوتيريش: مصر حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط وقيادة السيسي كانت حاسمة في نجاح اتفاق غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور المصري الكبير في وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا لا يمكن تجاوزه في جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأوضح جوتيريش أن ما قامت به مصر على مدار العامين الماضيين من مساعٍ دبلوماسية وإنسانية أسهم في تخفيف معاناة المدنيين في غزة، وفي تأمين إدخال المساعدات بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها، معتبرًا أن تلك الجهود تؤكد مكانة مصر كـ دولة مسؤولة ومحورية في المنطقة.