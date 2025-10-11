عاجل- وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

أحمد جودة - القاهرة - وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة الكابتن حسن شحاته، المدير الفني السابق لمنتخب مصر واحد اساطير كرة القدم المصرية.

حيث اطمئن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية، مؤكدا إنه يتابع الحالة الصحية له اولا بأول، كما حرص على على تلقي الكابتن حسن شحاته كل الرعاية والاهتمام، تقديرا له ودوره الكبير، مؤكدا أن الدولة المصرية تقف خلف جميع ابطالها الرياضيين الذين قدموا الكثير للوطن، وهذا حقهم، متمنيا له الشفاء العاجل.