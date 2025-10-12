خالد قنديل بعد تعيينه فى مجلس الشيوخ: المنصب تكليف للقلب لا تشريف للمسيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - أعرب الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه الثقة الغالية تمثل مسؤولية وطنية كبرى قبل أن تكون تشريفًا.

وقال قنديل في تصريحات خاصة: "أرى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكرمني بثقة غالية، بتكليفي بعضوية مجلس الشيوخ، هذا المنبر الوطني الذي يجمع بيت الخبرة والحكمة لخدمة الوطن، فعضوية المجلس ليست منصبًا يُضاف إلى المسيرة، بل عهد يُضاف إلى القلب، لأن التكليف بخدمة مصر لا يدعو إلى الفرح فقط، بل إلى الخشوع أمام عظمة المسؤولية."