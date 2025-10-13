نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: خطة شاملة لتوطين صناعة مكونات محطات التحلية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف تحلية مياه البحر باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف الوصول بإجمالي الطاقة الإنتاجية من محطات التحلية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تحديات المياه وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة.

توطين صناعة مكونات محطات التحلية في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توطين الصناعات الخاصة بمكونات محطات تحلية المياه، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم التصنيع المحلي.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز قدرة الدولة على إنتاج مكونات مشروعاتها الحيوية داخليًا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

اجتماع لمتابعة تنفيذ محطات التحلية بشمال سيناء

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده مساء أمس لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية مياه البحر في محافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على التوسع في إنشاء محطات جديدة في المحافظات الساحلية، لتوفير مصادر بديلة ومستدامة للمياه العذبة.

التوسع في استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تسعى للاعتماد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية في مجال تحلية المياه، من أجل تعزيز كفاءة التشغيل وتعظيم حجم الإنتاج.

كما أوضح أن هذا التطوير يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التكلفة التشغيلية، بما يتماشى مع المعايير البيئية الحديثة.

رؤية مصر 2050: إدارة متكاملة للموارد المائية

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد على أن استراتيجية مصر للمياه حتى عام 2050 تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمشروعات القومية في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الساحلية وشبه الصحراوية التي تعتمد على المياه المحلاة كمصدر أساسي للمياه الصالحة للشرب.