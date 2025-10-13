نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي يستقبل ترامب في شرم الشيخ قبيل انطلاق قمة السلام حول غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، في زيارة رسمية للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تهدف إلى بحث سبل إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة وإعادة إطلاق مسار السلام في الشرق الأوسط. وجرت مراسم استقبال رسمية بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأمريكيين، حيث صافح السيسي نظيره الأمريكي مرحبًا به في أرض مصر.

قمة شرم الشيخ للسلام.. آمال إقليمية جديدة

من المقرر أن تنطلق القمة برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترامب، وبحضور أكثر من عشرين دولة من بينها دول عربية وأوروبية وإفريقية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية. وتهدف القمة إلى وضع خارطة طريق لوقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية، ودعم مبادرات إعادة الإعمار، إضافة إلى مناقشة مستقبل الأمن الإقليمي وسبل ضمان استدامة السلام.

لقاءات ثنائية وجلسات مغلقة

ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان السيسي وترامب اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا لبحث العلاقات المصرية الأمريكية وسبل التعاون في القضايا الدولية، قبل المشاركة في الجلسة العامة للقمة. كما ستشهد فعاليات المؤتمر لقاءات متعددة الأطراف بين القادة المشاركين، تركز على الدور المشترك للمجتمع الدولي في إحلال الاستقرار بالمنطقة.

رسالة سلام من شرم الشيخ إلى العالم

تحمل القمة، التي تأتي في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، رسالة واضحة تدعو إلى نبذ العنف وإحياء مسار السلام. ويأمل المراقبون أن تمثل اجتماعات شرم الشيخ خطوة محورية نحو إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفتح صفحة جديدة من الأمن والتنمية في الشرق الأوسط.