مصطفى مسلم: كلمة الرئيس السيسي رسالة للعالم بأن مصر صانعة السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - أشاد مصطفى مسلم، مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدا أنها جاءت لتجسد بوضوح الدور المصري المحوري في إرساء دعائم السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وقال مسلم إن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية تعكس ثوابت الدولة المصرية في نصرة القضايا العربية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب، ودعم كل جهد دولي ينهي الصراعات بالحوار لا بالدماء.

وأضاف أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبّر عن إرادة مصرية صلبة ترفض الاستسلام لمنطق القوة وتؤمن بأن السلام الحقيقي لا يفرض إلا بالعدل، مشيرا إلى أن ما قدمه الرئيس من رؤية واقعية وشاملة يعكس قيادة تمتلك من الحكمة والشجاعة ما يؤهلها لصناعة التوازن في لحظات تاريخية بالغة الدقة.

وأكد مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية أن مصر اليوم تقود مشهدا سياسيا وإنسانيًا جديدا، تثبت من خلاله أن صوتها لا ينطق إلا بالحق، وأن دعوتها للسلام تنطلق من قوة الدولة واستقرارها وإيمانها بدورها العربي والإقليمي.

واختتم مسلم بيانه قائلا إن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ ستظل وثيقة سياسية مهمة تؤكد أن مصر، التي صنعت نصر أكتوبر بالإرادة والعزيمة، هي نفسها التي تصنع اليوم سلاما يحفظ الكرامة ويصون الأمن والاستقرار في المنطقة.