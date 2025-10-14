نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر مع استمرار صعود العيارات المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإقبال على الذهب محليًا



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 5،490 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المصريين سواء للادخار أو لمراسم الزواج. ويُعتبر الذهب الملاذ الآمن في ظل التقلبات الاقتصادية والتغيرات المستمرة في سعر الدولار والعملات الأجنبية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 سجل نحو 6،274.75 جنيه للجرام، وهو الأعلى نقاءً وجودة ويقبل عليه المستثمرون.

عيار 21 وصل إلى نحو 5،475 جنيه للجرام، وهو الأكثر شعبية في السوق المصرية.

عيار 18 سجل نحو 4،705.75 جنيه للجرام، ويُفضل من قبل الشباب لأسعاره المناسبة.

عيار 14 بلغ نحو 3،660 جنيه للجرام، وهو خيار اقتصادي لمن يريد اقتناء الذهب بأسعار منخفضة.

سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 43،920 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21.

الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلي



سجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا قويًا لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4،103.81 دولار للأونصة، بينما يتداول السعر الحالي قرب 4،096.06 دولار، محققًا مكاسب يومية بلغت 2.39%. وتعكس هذه القفزة الإقبال الكبير من المستثمرين على الذهب كملاذ آمن ضد المخاطر المالية والتقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية، وخاصة الولايات المتحدة.

توقعات أسعار الذهب المستقبلية



من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب محليًا وعالميًا خلال الأيام القادمة، مع متابعة المستثمرين للتغيرات في سعر الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية. ويظل الذهب خيارًا استثماريًا آمنًا للمحافظ على القيمة وحماية المدخرات من التضخم.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب



تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبًا مستمرًا نتيجة عدة عوامل، أبرزها تقلبات سعر الدولار الأمريكي في السوق المحلي، والتوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، وكذلك التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية. كما تؤثر حالة العرض والطلب على الذهب في مصر، حيث يرتفع الإقبال على شراء الذهب قبل موسم الأعراس والمناسبات، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار مؤقتًا. ويعتبر الذهب أيضًا وسيلة تحوط ضد التضخم، لذلك يلجأ إليه الكثير من الأفراد والمستثمرين كأداة للحفاظ على القيمة المالية لأموالهم.



