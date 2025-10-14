نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهوبي: سلامة الغذاء أساس الأمن الصحي والاقتصادي.. ونسعى لتعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلامة الغذاء ركيزة أساسية للأمن الغذائي والصحة العامة

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن سلامة الغذاء تمثل ركيزة رئيسية من ركائز الأمن الغذائي والصحة العامة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا الملف لما له من تأثير مباشر على صحة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح "الهوبي" أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تعتمد على العلم والتكنولوجيا الحديثة، وتستند إلى منهجية تقييم وإدارة المخاطر، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك المصري.

استراتيجية وطنية لرفع تنافسية المنتجات المصرية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن سلامة الغذاء لم تعد قضية محلية فحسب، بل تمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مؤكدًا أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجية وطنية لرفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنظومة الرقابية للدولة.

وأضاف أن الهيئة تدرس التوسع في إنشاء مكاتب جديدة بالمحافظات لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات والمصانع، الأمر الذي يسهم في دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بكفاءة أكبر، وتحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.

منظومة رقابة متكاملة لضمان جودة وسلامة السلع

وأوضح الدكتور الهوبي أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، من خلال حملات تفتيش ميدانية ومأموريات مشتركة مع مصلحة الرقابة الصناعية، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع أيضًا سلامة السلع الغذائية الواردة عبر الموانئ المصرية، حيث تعمل على تيسير حركة تداول السلع دون تكدس، مع التحفظ على الرسائل غير المطابقة لاشتراطات السلامة، حفاظًا على صحة المستهلك المصري.

تطوير القدرات الوطنية وربط المعامل إلكترونيًا

وفي سياق متصل، أعلن "الهوبي" أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متقدمة للعاملين بالمعامل والمفتشين الميدانيين، بهدف ضمان دقة التحاليل وسرعة استخراج النتائج.

وأضاف أن الهيئة شرعت في ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني موحد لتبادل البيانات، ما يسهم في تسريع دورة العمل وتحسين كفاءة الرقابة، مؤكدًا أن التطوير الجاري يأتي دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية صحة المواطن المصري.

التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية

وأكد رئيس الهيئة أن سلامة الغذاء قضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى للاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة في مجالات التحليل المرجعي وإدارة المخاطر والرقابة الحديثة، بما يرفع من كفاءة المنظومة المصرية ويعزز موقع مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية على المستوى الإقليمي والدولي.

مدبولي: الحفاظ على سمعة المنتج المصري أولوية وطنية

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه لمتابعة منظومة فحص ومراقبة السلع والمنتجات، على أهمية الحفاظ على السمعة الطيبة التي اكتسبتها السلع المصرية عالميًا، مؤكدًا أن زيادة الصادرات تتطلب التزامًا صارمًا بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لمضاعفة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الرقابة الصارمة على السلع والمنتجات تُعد جزءًا أساسيًا من هذه الخطة لضمان استمرار الثقة في المنتج المصري محليًا وعالميًا.