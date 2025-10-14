نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مطروح للنقاش" يناقش مستقبل الشرق الأوسط بعد اتفاق غزة.. فهل تقترب فلسطين من عضوية كاملة بالأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقشت حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، مستقبل منطقة الشرق الأوسط بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ضوء نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، واحتمالات تطور الملف الفلسطيني باتجاه منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الحلقة أن الحرب في غزة لطالما كانت الشرارة التي أشعلت التوترات الإقليمية خلال العامين الماضيين، ما يجعل وقفها الآن لحظة مفصلية قد تنعكس تداعياتها على ملفات أوسع في المنطقة.

وفي ظل الزخم الناتج عن قمة شرم الشيخ، التي ضمت قادة من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا – الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار – يترقّب العالم الخطوات التالية نحو ترسيخ السلام.

وفي هذا الإطار، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة مقترحًا بضم إيران إلى اتفاق السلام الإقليمي، في خطوة مثيرة للجدل، تهدف، وفق تصوره، إلى تأمين استدامة التهدئة في غزة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، تناول البرنامج تصاعد الدعوات الدولية، خاصة داخل الولايات المتحدة، للاعتراف بدولة فلسطين كخطوة أولى نحو منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك مدخلًا حيويًا لإنعاش حل الدولتين وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

الحلقة أشارت إلى أن هذا التوجه يتزامن مع اتساع دائرة الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي يُنظر إليه كخطوة سياسية متقدمة، قد تدفع المجتمع الدولي نحو تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وفي بداية النقاش، طُرح سؤال جوهري: هل يشكّل اتفاق وقف الحرب في غزة نقطة انطلاق فعلية نحو عضوية فلسطينية كاملة في الأمم المتحدة، أم أن الطريق لا يزال طويلًا أمام هذه الخطوة المفصلية؟