إعلان القائمة المبدئية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:27 صباحاً - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، القائمة المبدئية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب برموزهم الانتخابية، من ذوي النظام الفردي والقائمة، وتضمن هذه القائمة اسم المرشح ورمزه الانتخابي، وانتماءه السياسي سواء مستقل أو حزبي، ويتم تعليق كشف بهذه الأسماء، بمقرات 28 محكمة علي مستوي الجمهورية للنظام الفردي، و 4 محاكم لمرشحي القوائم، وذلك بالتزامن مع بدء فترة تقديم الطعون الانتخابية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وفقاً للجدول الزمني لإجراءات انتخابات مجلس النواب.

وكشفت الهيئة، أن الإعلان سيتم من خلال تعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 28محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمى إليها المرشحون والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهى الخميس والجمعة والسبت الموافقين 16 و17 و18 أكتوبر، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري، علي أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون في الفترة من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، ليتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 اكتوبر ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر الجاري.

وصرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام لليوم السابع بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح 218 على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد 2409 على النظام الفردي وشهد اليوم السابع تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح بنظام القوائم على قطاع شرق الدلتا والذي يشمل محافظات ( الشرقية دمياط بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ) ، وقطاع غرب الدلتا ويشمل محافظات ) الإسكندرية، البحيرة، مطروح ).

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.