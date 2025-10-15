نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يهنئ غينيا الاستوائية بمناسبة العيد القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس أوبيانج نجيما مياسوجو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي لبلاده.

وأعرب الرئيس السيسي في برقيته عن خالص تهانيه وتمنياته لحكومة وشعب غينيا الاستوائية بدوام التقدم والازدهار، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما أوفد السيد الرئيس، محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة، لنقل تهنئته بهذه المناسبة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الغينية تشهد تنسيقًا مستمرًا في إطار العمل الإفريقي المشترك، وحرص القاهرة على دعم دول القارة في مسارات التنمية والاستقرار.