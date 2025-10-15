نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هاشم السيد مساعدًا لرئيس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًا لوحدة شركات الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسًا تنفيذيًا متفرغًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لتطوير وإدارة أصولها وشركاتها المملوكة، وتعزيز كفاءة أدائها بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تُعد الجهة المعنية بمتابعة وتنسيق الجهود الخاصة بإعادة هيكلة وإصلاح الشركات الحكومية، بما يحقق أقصى استفادة من أصول الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني.