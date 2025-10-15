نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تبقى على غلق باب الترشح؟ تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

كم تبقى على غلق باب الترشح؟ تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أعمالها لليوم الأخير في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث يُغلق الباب رسميًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء، بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الإغلاق في إطار الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة إعلان القوائم المبدئية للمرشحين، ثم فتح باب الطعون والنظر فيها من قبل محكمة القضاء الإداري.

إعلان القوائم المبدئية غدًا الخميس

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا الخميس القائمة المبدئية للمرشحين وأسماء الأحزاب والتحالفات المتقدمة، على أن يتم نشرها رسميًا في صحيفتي الأخبار والجمهورية، تنفيذًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتبدأ بعد ذلك مرحلة الطعون أمام محكمة القضاء الإداري خلال الفترة من 19 وحتى 21 أكتوبر الجاري، للفصل في أي اعتراضات أو طعون مقدمة من المرشحين.

القائمة النهائية في 23 أكتوبر

وبحسب الجدول الزمني الرسمي، تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وهو نفس اليوم الذي يُسمح فيه رسميًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية.

ويستمر السماح بالدعاية حتى دخول مرحلة الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر المقبل، قبل انطلاق التصويت للمصريين في الخارج ثم بالداخل.

أما آخر موعد للتنازل عن الترشح فسيكون يوم 25 أكتوبر، وتُنشر قوائم التنازلات في الجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر.

أحزاب وقوائم تتحرك بقوة

وعلى صعيد المشهد الحزبي، شهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من جانب القائمة الوطنية التي تضم أحزابًا كبرى بينها مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار، حيث قدمت أوراق ترشحها في القطاعات الأربعة:

القاهرة والدلتا، الصعيد، شرق الدلتا، وغرب الدلتا.

وأكدت مصادر داخل التحالف أن الاجتماعات المكثفة بين قيادات الأحزاب تواصلت لمناقشة خطة الدعاية الانتخابية واستراتيجيات التواصل الجماهيري خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا لخوض ماراثون انتخابي ساخن يتوقع أن يشهد منافسة قوية بين المرشحين المستقلين وأحزاب السلطة والمعارضة.

انتخابات 2025.. سباق مبكر على مقاعد البرلمان

ومع اقتراب غلق باب الترشح، تتجه الأنظار إلى شكل المنافسة المقبلة، خاصة بعد غياب بعض الوجوه البرلمانية البارزة وظهور جيل جديد من المرشحين الشباب الذين يسعون لحجز مقاعدهم في المجلس الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات مجلس النواب 2025 مشاركة سياسية موسعة مقارنة بالدورات السابقة، في ظل التغيرات التي يشهدها الشارع السياسي المصري خلال الفترة الراهنة.