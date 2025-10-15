نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التضامن تعلن بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر، اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، لصالح 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بإجمالي قيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه.

وأوضحت الوزيرة أن عمليات الصرف بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن المستفيدين يمكنهم أيضًا استخدام بطاقات "ميزة" في عمليات الدفع الإلكتروني وسداد المعاملات الحكومية والمشتريات اليومية بسهولة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتابع بشكل مستمر سير عمليات الصرف بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات لضمان انتظام العملية وعدم حدوث أي تكدسات أو مشكلات خلال الصرف.

وأضافت الوزارة أن برنامج تكافل وكرامة يعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، إذ يستفيد منه نحو 18 مليون مواطن بواقع 4.7 مليون أسرة، بموازنة سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه.

ويأتي ذلك بعد تنفيذ الزيادة الدائمة بنسبة 25% في قيمة الدعم النقدي، والتي تم إقرارها بداية من شهر إبريل الماضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.