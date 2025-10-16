نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يقترب من 5700 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد سوق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب المستمر بين الصعود والهبوط، نتيجة تأثره المباشر بتغيرات أسعار الدولار عالميًا، وحركة العرض والطلب داخل السوق المحلي. ومع ارتفاع الأسعار اليوم، يتجه كثير من المواطنين إلى بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية للاستفادة من المكاسب، في حين يفضل آخرون شراء السبائك والجنيهات الذهبية كنوع من الاستثمار الآمن بعيدًا عن تقلبات العملات. ويرى خبراء الاقتصاد أن المعدن الأصفر سيظل الملاذ الأكثر استقرارًا للأفراد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع توقع استمرار التضخم العالمي وتراجع بعض العملات أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة.



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بشكل ملحوظ، حيث زاد الجرام بنحو 30 جنيهًا خلال منتصف التعاملات مقارنة ببداية اليوم، لتسجل الأسعار مستويات قياسية غير مسبوقة، وفقًا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية



شهدت السوق المحلية نشاطًا واضحًا في حركة البيع والشراء مع استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف الأعيرة، فسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3773 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 4851 جنيهًا، بينما ارتفع عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري إلى 5660 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 24 نحو 6468 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم



سجل الجنيه الذهب قفزة جديدة ليصل إلى نحو 45280 جنيهًا، مع اختلاف طفيف بين التجار حسب سعر المصنعية وحركة السوق.

أسعار السبائك الذهبية



سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 64680 جنيهًا، بينما بلغت سبيكة الـ50 جرامًا نحو 323400 جنيه، ووصل سعر الأونصة التي تزن نحو 31.1 جرامًا إلى 201154 جنيهًا، وتختلف الأسعار من تاجر لآخر وفقًا لتقلبات السوق وقيمة الذهب في وقت الشراء.

الذهب عالميًا



ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% ليصل إلى 4235 دولارًا للأونصة، حسب آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، متأثرًا بزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية العالمية.

توقعات الخبراء



يتوقع محللو سوق الذهب استمرار الاتجاه الصاعد للأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب المحلي والعالمي، مؤكدين أن الذهب لا يزال الخيار الأكثر أمانًا لحفظ القيمة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

