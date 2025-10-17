أخبار مصرية

عاجل- مصر تتحرك دوليًا لمواجهة محاولات تجنيس اللاعبين المصريين.. الرياضة خط أحمر والتجنيس غير القانوني يُعد شكلًا من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

أحمد جودة - القاهرة - متابعة حكومية لحماية الرياضيين المصريين

الجمعة 17/أكتوبر/2025 - 06:05 م 10/17/2025 6:05:42 PM

وزارة الشباب والرياضة

أكدت وزارة الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله بشأن محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب لاعبين مصريين وتجنيسهم بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقيم الأولمبية والقوانين الدولية المنظمة لانتقال الرياضيين، كما تُعد أحد أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر باستغلال ظروف بعض الأبطال الشباب.

امير السيد

