طقس اليوم السبت.. أجواء حارة نهارا وبرودة في الليل

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وتتخطى درجة الحرارة 31 درجة مئوية، فيما تشهد محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة تصل فيها درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وسيكون الطقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود نهارًا طقس حار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس معتدل في أول ساعات الليل، ثم يميل للبرودة في الساعات المتأخرة.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت خرائط الطقس اليوم من تكون شبورة مائية متوقعة من الساعة 4 صباحًا إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وتتكوّن سحب منخفضة مصحوبة برذاذ خفيف في بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، دون أن تؤثر بشكل ملموس على حركة المرور.

ورصدت خرائط الطقس نشاط رياح متوقعة على بعض مناطق ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/ س.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر، بينما يزيد ارتفاع الموج في البحر الأحمر إلى نحو 3.2 أمتار في بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من 1.25 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، الموج بين 2 و3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم:



القاهرة 29 19

6 أكتوبر 30 18

بنها 29 19

دمنهور 28 18

وادى النطرون 29 19

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 19