الرئيس السيسي: كرم ربنا حافظ على الدولة بعد أحداث 2011

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كرم ربنا حافظ على الدولة بعد أحداث 2011 قائلا: "حتي في 2011 والله والله والله كان كرم من ربنا إنها عدت على البلد دي بخير.. أنا بحلف.. وأوعوا تفتكروا إن علشان حد كان موجود ساعتها.. إرادة ربنا.. ربنا اللى أراد.. يا رب دايما يكرمنا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "بنقولها ونحكي الفترة التي تقريبا 15 سنة.. كان برضه خلال الواقع اللى بنعيش فيه حوالين منا بيأكد أن يد الله كانت موجودة مع مصر وحفظتها وعبرت بيها وساندتها".