أخبار اليمن : تحذير أممي من أزمة أمن غذائي في لبنان

تحذير أممي من أزمة أمن غذائي في لبنان
حذّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم، من أزمة أمن غذائي يواجهها لبنان وسط تعطل إمدادات السلع في الدولة جراء الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت أليسون أومان مديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان، في تصريح لها: "ما نشهده ليس مجرد أزمة نزوح، بل يتحول بسرعة إلى أزمة أمن غذائي".
وشدّدت على أن ارتفاع أسعار الغذاء المطرد تسبب في تفاقم عدم القدرة على شرائه مع تزايد الطلب عليه بين الأسر النازحة.
أوضحت أومان أن لبنان يواجه أزمة ذات مستويين، إذ انهارت بعض الأسواق تماما، خاصة في الجنوب، حيث لم تعد أكثر من 80 بالمئة من الأسواق تعمل، في حين تتعرض الأسواق في بيروت لضغوط متزايدة.
وأضافت أن الكثير من التجار أفادوا بأن مخزونهم من المواد الغذائية الأساسية لن يكفي لأكثر من أسبوع واحد.
جدير بالذكر أن صعوبة إيصال المساعدات الغذائية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في الجنوب تفاقمت، بسبب التعرض لقصف مكثف من الغارات الجوية الإسرائيلية منذ الثاني من مارس الماضي، حيث استغرق دخول قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى جنوب لبنان هذا الأسبوع وقتا أكثر من 15 ساعة عن المعتاد.
