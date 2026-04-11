الحسم بالقاهرة.. الزمالك يهزم شباب بلوزداد 1-0 فى الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 01:27 صباحاً -

وضع فريق الزمالك قدماً فى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على شباب بلوزداد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي.

وسجل هدف الزمالك الوحيد البرازيلي خوان بيزيرا فى الدقيقة 28،قبل أن يتعرض للإصابة ويستبدله معتمد جمال المدير الفني مع انطلاقة الشوط الثاني،وينتظز الفريق الأبيض حسم تذكرة الصعود للمباراة النهائية فى لقاء العودة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

- حراسة المرمى : مهدي سليمان.

- خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

- خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

- خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

بدلاء الزمالك أمام شباب بلوزداد

- محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الزمالك

- حراسة المرمى: فريد شعال.

- خط الدفاع: يونس واسع، يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، نوفل خاسف.

- خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، مروان بوكرشاوي، سليم بوخنشوش.

- خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان، لطفي بوصوار، عبد الرحمن بلحوسيني.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام شباب بلوزداد

- بوسيدر، بكور، بن زيد، قسيس، بلخير، بن حمودة، قلالش، أهوا، عباسي.

كيف وصلا الزمالك وشباب بلوزداد إى هذا الدور

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، عقب الفوز على أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، بينما تفوق شباب بلوزداد على المصري البورسعيدي.