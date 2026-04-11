ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة
دم ريال مدريد هدية جديدة لغريمه برشلونة متصدر الدوري الإسباني، بعدما تعثر أمام ضيفه جيرونا واكتفى بالتعادل 1-1 الجمعة في الجولة الحادية والثلاثية من "الليغا".
سجل الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 51، ثم تعادل الفرنسي توماس ليمار لجيرونا في الدقيقة 62، ليحصد كل فريق نقطة.
ورفع هذا التعادل رصيد ريال مدريد إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر الذي يلعب في نفس الجولة ضد إسبانيول.
أما جيرونا فلديه 38 نقطة في المركز العاشر.
