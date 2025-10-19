الرئيس السيسي للمصريين: اوعوا تنسوا كرم ربنا وفضله على بلدنا والحفاظ عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اوعوا تنسوا كرم ربنا سبحانه وتعالي.. ده فضل ربنا علينا.. وكل الشكر والحمد ليك يارب على دعمك وسترك ونصرك وتوفيقك لينا.. لازم تعرفوا ده كويس.. ودائما الفضل لربنا.. الفضل كله في أى حاجة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الفضل كله من أول أكتوبر ويمكن هي حكاية دلوقتي بتتحكي.. كانت صعبة قوي الفترة دي.. كل ساعة وكل يوم.. زي ما شفتم في العمل الفني اللى اتقدم قد إيه الناس كانت متلخبطة ومش مصدقة ومش واثقة ومفيش أمل.. في حاجة خالص.. بالحسابات اللى هي.. الحسابات في الظروف اللى زي كده كان فعلا الفرص مش كتير للنجاح.. وبرضه تاني كان ربنا معانا".