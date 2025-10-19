إطلاق بودكاست وزارة الخارجية.. وعبد العاطي يشارك في أولى حلقاته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - في مبادرة جديدة تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب العمل الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واستعراض ما تقوم به الوزارة من مهام وأنشطة وبرامج لخدمة المصالح الوطنية والمواطنين المصريين في الداخل والخارج، وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية وتحدياتها؛

تطلق وزارة الخارجية بودكاست بعنوان “دبلوكاست Diplocast”، يشكل منصة رقمية جديدة تتيح لمسؤولي وأعضاء الوزارة استعراض الدور الحيوي الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي في دعم المصالح الوطنية.

كما يتناول البودكاست التجارب الحياتية والمهنية للدبلوماسيين المصريين ويكشف عن جوانب مختلفة من العمل الدبلوماسي.

تشهد الحلقة الأولى من “دبلوكاست” مشاركة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في حوار خاص مع الإعلامي رامي رضوان، تناول خلاله أبرز محطات مسيرته الدبلوماسية وتجربته الشخصية في العمل الدبلوماسي. كما تطرق الحوار في الجزء الأخير إلى عدد من الملفات الخارجية.