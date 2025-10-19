ليفربول يواصل مسلسل سقوطه في الأنفيلد

ليفربول يواصل مسلسل سقوطه في الأنفيلدواصل ليفربول حامل اللقب مسلسل هزائمه على أرضه وسقط هذه المرة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (1 - 2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت أيضا خسارة توتنهام أمام ضيفه أستون فيلا (1 - 2).

في المباراة الأولى، سجل الكونغولي بريان مبومو وهاري ماغواير في الدقيقتين (2، و84) هدفي مانشستر يونايتد، والهولندي كودي جاكبو في الدقيقة (78) هدف ليفربول الوحيد.. وهذا الفوز هو الأول لمانشستر يونايتد على ملعب ليفربول "أنفيلد" منذ يناير 2016.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول (حامل اللقب) عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن بورنموث الثالث.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها ليفربول في أربع مباريات متتالية منذ نوفمبر 2014، وستضاعف هذه الخسارة الضغوط على الفريق قبل مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

في المقابل، حقق مانشستر يونايتد فوزه الرابع في المسابقة مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، مني فريق توتنهام بهزيمته الثانية في المسابقة وخسر (1 - 2) أمام ضيفه أستون فيلا الذي حقق انتصاره الثالث تواليا بعدما أخفق في تحقيق الفوز في أول خمس جولات.

وتقدم توتنهام بهدف مبكر عبر لاعبه الأوروغواياني رودريغو بنتانكور في الدقيقة الخامسة، وأدرك أستون فيلا التعادل بواسطة مورغان رودجرز في الدقيقة (37)، ثم سجل البديل الأرجنتيني إيميليانو بويندا هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة (77).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة وارتقى إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 14 نقطة وتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف تشيلسي.