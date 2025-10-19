أخبار اليمن : إغلاق شارع خولان في صنعاء

إغلاق شارع خولان في صنعاء
اعلنت شرطة المرور اغلاق شارع هام وحيوي شرق العاصمة صنعاء ابتداء من اليوم الاحد.
ونوهت شرطة مرور بأمانة العاصمة للسائقين بإغلاق مروري مؤقت في شارع خولان المسار الأيمن المؤدي من الحثيلي باتجاه باب اليمن، تحديداً من سوق الخليج، وحتى يوترن دار الحيد بعد جولة الخفجي، بسبب أعمال صيانة للطريق.
وكان أمين العاصمة الدكتور حمود عباد قد دشن اليوم، العمل بمشروع ترميم وصيانة شارع خولان في مديرية السبعين بتكلفة 400 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية.
ويشمل المشروع، تنفيذ جسور خرسانية سطحية وطبقات إسفلتية وأعمال ترميم وصيانة للمقاطع المتهالكة بشارع خولان ابتداء من جولة الحثيلي حتى جولة الخفجي ومدخل شارع شميلة.
