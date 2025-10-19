نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر YouTube بث مباشر مجانًا جاااري (0-0) مباراة ريال مدريد وخيتافي في صراع ناري على قمة الليجا شاهد حصريآ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - YouTube بث مباشر مجانًا مباراة ريال مدريد وخيتافي في صراع ناري على قمة الليجا شاهد حصريآ.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2025 – تعرف على القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وتاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين.

بث مباشر ريال مدريد ضد خيتافي بجودة عالية ودون تقطيع عبر موقع دوت الخليج

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية مساء اليوم الأحد، الموافق 19 أكتوبر 2025، إلى ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز في العاصمة مدريد، حيث يستضيف خيتافي نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026، في واحدة من أقوى مواجهات الأسبوع في الليجا.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا، نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين، ورغبة كل منهما في تحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف الدولي، في وقت يسعى فيه ريال مدريد لمواصلة ملاحقة برشلونة على القمة، بينما يطمح خيتافي في مفاجأة تاريخية على أرضه وبين جماهيره.

⚽ ريال مدريد يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة

يخوض ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، ما يجعل المواجهة فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة واستعادة الهيمنة المحلية.

الفريق الملكي يعيش حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، الذي نجح في فرض أسلوب هجومي متوازن يعتمد على السرعة والضغط العالي والتحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، مستفيدًا من القدرات الفنية المذهلة لنجوم الفريق.

ويمتلك ريال مدريد ترسانة من اللاعبين المميزين يتقدمهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينجهام، إضافة إلى الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا الذي عاد مؤخرًا لحراسة المرمى بعد غياب طويل بسبب الإصابة.